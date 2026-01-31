$42.850.00
17:28
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
12:33
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
11:48
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
31 января, 10:19
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
Графики отключений электроэнергии
Украина уступила Франции в овертайме и прекратила борьбу на Евро-2026 по футзалу

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Сборная Украины по футзалу завершила выступление на Евро-2026, уступив Франции 2:4 в овертайме четвертьфинала. Основное время завершилось вничью 1:1, но в дополнительное время французы забили три гола.

Украина уступила Франции в овертайме и прекратила борьбу на Евро-2026 по футзалу

Сборная Украины по футзалу завершила свой путь на чемпионате Европы-2026 на стадии четвертьфинала. В напряженном поединке против команды Франции "сине-желтые" не смогли удержать равновесие в дополнительное время, уступив сопернику со счетом 2:4. Несмотря на активную борьбу и реализацию пенальти в основное время, фатальные ошибки и перебор фолов в овертайме помешали подопечным Александра Косенко выйти в полуфинал. Об этом пишет УНН.

Подробности

Первый тайм встречи прошел в осторожной борьбе без забитых мячей, хотя обе команды имели моменты: Александр Сухов спасал украинские ворота после собственных ошибок, а Владислав Первеев не смог переиграть голкипера Франции Франсиса Лококу. Счет был открыт лишь во втором тайме – Амин Геддура вывел французов вперед.

Переломным моментом стал эпизод на 30-й минуте, когда после видеопросмотра (челленджа) арбитр назначил пенальти в ворота Франции за игру рукой и удалил лидера соперников Абдессамада Мохаммеда. Евгений Жук четко реализовал удар, сравняв счет. Основное время завершилось вничью 1:1, что перевело игру в овертайм.

Фатальные овертаймы: дабл-пенальти и пустые ворота

В дополнительное время преимущество перешло на сторону сборной Франции. Уже на первой минуте овертайма Украина допустила шестой фол, за что был назначен дабл-пенальти, который реализовал Сухейл Мухудин. Вскоре французы забили еще раз, а затем воспользовались выходом украинцев с пятым полевым игроком, поразив пустые ворота. Гол Игоря Корсуна на 46-й минуте лишь сократил отставание, но не спас ситуацию. 

Украина выходит в четвертьфинал Евро-2026 по футзалу после победы над Чехией28.01.26, 22:37 • 3601 просмотр

Степан Гафтко

Спорт
Франция
Украина