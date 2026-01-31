Украина уступила Франции в овертайме и прекратила борьбу на Евро-2026 по футзалу
Киев • УНН
Сборная Украины по футзалу завершила выступление на Евро-2026, уступив Франции 2:4 в овертайме четвертьфинала. Основное время завершилось вничью 1:1, но в дополнительное время французы забили три гола.
Сборная Украины по футзалу завершила свой путь на чемпионате Европы-2026 на стадии четвертьфинала. В напряженном поединке против команды Франции "сине-желтые" не смогли удержать равновесие в дополнительное время, уступив сопернику со счетом 2:4. Несмотря на активную борьбу и реализацию пенальти в основное время, фатальные ошибки и перебор фолов в овертайме помешали подопечным Александра Косенко выйти в полуфинал. Об этом пишет УНН.
Подробности
Первый тайм встречи прошел в осторожной борьбе без забитых мячей, хотя обе команды имели моменты: Александр Сухов спасал украинские ворота после собственных ошибок, а Владислав Первеев не смог переиграть голкипера Франции Франсиса Лококу. Счет был открыт лишь во втором тайме – Амин Геддура вывел французов вперед.
Переломным моментом стал эпизод на 30-й минуте, когда после видеопросмотра (челленджа) арбитр назначил пенальти в ворота Франции за игру рукой и удалил лидера соперников Абдессамада Мохаммеда. Евгений Жук четко реализовал удар, сравняв счет. Основное время завершилось вничью 1:1, что перевело игру в овертайм.
Фатальные овертаймы: дабл-пенальти и пустые ворота
В дополнительное время преимущество перешло на сторону сборной Франции. Уже на первой минуте овертайма Украина допустила шестой фол, за что был назначен дабл-пенальти, который реализовал Сухейл Мухудин. Вскоре французы забили еще раз, а затем воспользовались выходом украинцев с пятым полевым игроком, поразив пустые ворота. Гол Игоря Корсуна на 46-й минуте лишь сократил отставание, но не спас ситуацию.
