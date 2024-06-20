Україна оголосила в розшук наближених до Путіна олігархів
Київ • УНН
Україна оголосила в розшук російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів, близьких союзників Володимира Путіна, за фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу України, відмивання грошей та ухилення від сплати податків.
Україна оголосила в розшук підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вони наближені до диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ,спередає УНН.
Деталі
Згідно з картками в базі розшуку МВС Аркадія Ротенберга розшукує Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, а його сина Ігоря Ротенберга просто Нацполіція.
В обох вказана дата зникнення 17.08.22 року. Аркадія та Ігоря Ротенбергів звинувачують у:
- фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення
- державної влади, зміни меж території або державного кордону України;
- легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом;
- ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Довідка
Ротенберг Аркадій Романович – російський олігарх. Вважається близьким другом Володимира Путіна. Перебуває під міжнародними санкціями країн Заходу. Його статки оцінюють у $3,5 млрд.
Його син Ігор Ротенберг також є олігархом і також перебуває під санкціями країн Заходу.
Фонд держмайна продав з аукціону підприємство, що належить підсанкційному олігарху з рф Саввіді10.06.24, 19:23 • 27732 перегляди