Украина объявила в розыск подсанкционных российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Они приближены к диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс служба Министерства внутренних дел,передает УНН.

детали

Согласно карточкам в базе розыска МВД Аркадия Ротенберга разыскивает Департамент стратегических расследований Нацполиции, а его сына Игоря Ротенберга просто Нацполиция.

В обоих указана дата исчезновения 17.08.22 года. Аркадия и Игоря Ротенбергов обвиняют в:

финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата

государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины;

легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем;

уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

справка

Ротенберг Аркадий Романович-российский олигарх. Считается близким другом Владимира Путина. Находится под международными санкциями стран Запада. Его состояние оценивают в $3,5 млрд.

Его сын Игорь Ротенберг также является олигархом и также находится под санкциями стран Запада.

Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди