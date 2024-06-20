Украина объявила в розыск российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов, близких союзников Владимира Путина, за финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя Украины, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
Украина объявила в розыск подсанкционных российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Они приближены к диктатору Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс служба Министерства внутренних дел,передает УНН.
детали
Согласно карточкам в базе розыска МВД Аркадия Ротенберга разыскивает Департамент стратегических расследований Нацполиции, а его сына Игоря Ротенберга просто Нацполиция.
В обоих указана дата исчезновения 17.08.22 года. Аркадия и Игоря Ротенбергов обвиняют в:
справка
Ротенберг Аркадий Романович-российский олигарх. Считается близким другом Владимира Путина. Находится под международными санкциями стран Запада. Его состояние оценивают в $3,5 млрд.
Его сын Игорь Ротенберг также является олигархом и также находится под санкциями стран Запада.
Фонд госимущества продал с аукциона предприятие, принадлежащее подсанкционному олигарху из рф Саввиди10 июня 2024, 16:23 • 27446 просмотров