Україна негативно здивує росію цього року дронними системами та РЕБ - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна почала розвивати технології та виробництво безпілотників.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна почала розвивати технології та розвивати виробництво дронів, що дасть можливість негативного здивувати росію цього року дронами та системами РЕБ. Про це Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.
Ми почали розвивати технології, розвивати виробництво дронів. Ми, я впевнений, позитиві для нас і в негативі для росії, здивуємо їх цього року дронними системами, системами РЕБ. Це наші технології, наші вітчизняні
Президент додав, що це "паралельний шлях, поки Україна очікує допомогу від партнерів".
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності закрити всі прогалини у санкціях проти рф, посилення обмежень проти росії у всіх секторах російської економіки, включаючи і ядерний сектор рф.