Президент: потрібно закрити всі прогалини у санкціях проти росії

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності закрити всі прогалини у санкціях проти рф, посилення обмежень проти росії у всіх секторах російської економіки, включаючи і ядерний сектор рф. Про це Глава держави сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

Нам потрібно закрити всі прогалини у санкціях проти росії. Не повинно бути жодних секторів у російській економіці, які залучені до агресії, і які досі не під санкціями. Це зокрема стосується ядерного сектора. Також російські активи, які вже є замороженими, повинні бути конфісковані. І нам треба йти далі. Шукати, заморожувати та цілковито пацифікувати кожен долар, який накопичений путіним та його друзями - сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що путін повинен бути позбавлений будь-якої спроможності маніпулювати будь-ким у світі.

"Світ має документ, який визначає основні принципи співіснування націй - статут ООН. росія нехтує ним. Україна запропонувала формулу миру, яка спирається на принципи та норми статуту ООН. Ми змогли об’єднати всіх представників частин світу, щоб працювати над формулою миру і напрацювати деталі щодо організації першого Глобального саміту миру", - додав Президент.

Глава держави нагадав, що саміт заплановано провести у Швейцарії, де "світ повинен вирішити, яким чином відновити повну силу світового порядку заснованого на правилах, який майже знищила росія".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці розвінчують російський міф про те, що Україна не може перемогти в цій війні, ми можемо повернути нашу землю, і російський диктатор володимир путін може програти. Наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження, але це не залежить від нас, і ситуація в Авдіївці це підтверджує, вказав він.