Президент: нужно закрыть все пробелы в санкциях против россии

Президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость закрыть все пробелы в санкциях против рф, усиления ограничений против россии во всех секторах российской экономики, включая и ядерный сектор рф. Об этом Глава государства сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Нам нужно закрыть все пробелы в санкциях против россии. Не должно быть никаких секторов в российской экономике, которые вовлечены в агрессию, и которые до сих пор не под санкциями. Это в частности касается ядерного сектора. Также российские активы, которые уже заморожены, должны быть конфискованы. И нам надо идти дальше. Искать, замораживать и полностью пацифицировать каждый доллар, который накоплен путиным и его друзьями - сказал Зеленский.

Зеленский также отметил, что путин должен быть лишен любой способности манипулировать кем-либо в мире.

"Мир имеет документ, который определяет основные принципы сосуществования наций - Устав ООН. россия пренебрегает им. Украина предложила Формулу мира, которая опирается на принципы и нормы Устава ООН. Мы смогли объединить всех представителей частей мира, чтобы работать над формулой мира и наработать детали по организации первого Глобального саммита мира", - добавил Президент.

Глава государства напомнил, что саммит запланировано провести в Швейцарии, где "мир должен решить, каким образом восстановить полную силу мирового порядка основанного на правилах, который почти уничтожила Россия".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы развенчивают российский миф о том, что Украина не может победить в этой войне, мы можем вернуть нашу землю, и российский диктатор Владимир Путин может проиграть. Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения, но это не зависит от нас, и ситуация в Авдеевке это подтверждает, указал он.