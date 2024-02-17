Украина негативно удивит россию в этом году дронными системами и РЭБ - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала развивать технологии и развивать производство дронов, что даст возможность негативного удивить россию в этом году дронами и системами РЭБ. Об этом Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Мы начали развивать технологии, развивать производство дронов. Мы, я уверен, в позитиве для нас и в негативе для россии, удивим их в этом году дронными системами, системами РЭБ. Это наши технологии, наши отечественные - сказал Зеленский.

Президент добавил, что это "параллельный путь, пока Украина ожидает помощь от партнеров".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость закрыть все пробелы в санкциях против рф, усиления ограничений против россии во всех секторах российской экономики, включая и ядерный сектор рф.