Украина негативно удивит россию в этом году дронными системами и РЭБ - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина начала развивать технологии и производство беспилотников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина начала развивать технологии и развивать производство дронов, что даст возможность негативного удивить россию в этом году дронами и системами РЭБ. Об этом Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.
Мы начали развивать технологии, развивать производство дронов. Мы, я уверен, в позитиве для нас и в негативе для россии, удивим их в этом году дронными системами, системами РЭБ. Это наши технологии, наши отечественные
Президент добавил, что это "параллельный путь, пока Украина ожидает помощь от партнеров".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость закрыть все пробелы в санкциях против рф, усиления ограничений против россии во всех секторах российской экономики, включая и ядерный сектор рф.
Украина негативно удивит россию в этом году дронными системами и РЭБ - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что Украина начала развивать технологии и производство беспилотников.
На окраине Запорожья предварительно попадание по объекту инфраструктуры - ОВА
По словам главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, предварительно, было попадание по инфраструктурному объекту на окраине Запорожья.
В Запорожском районе взрыв - ОВА
Сообщалось о взрыве в Запорожском районе, в регионе объявлена воздушная тревога.
В Киеве и ряде областей воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики
Воздушная тревога была объявлена в Киеве и некоторых регионах Украины из-за предупреждения об угрозе баллистики.
Президент: нужно закрыть все пробелы в санкциях против россии
Президент Зеленский отметил необходимость усиления санкций против россии, включая ее ядерный сектор.
Зеленский: не нужно бояться поражения путина, это его удел - проиграть
Президент Зеленский заявил, что путин является угрозой для всех свободных государств и не нужно бояться его поражения.
Зеленский: рф сейчас имеет только одно военное преимущество - обесценивание жизни, их мясные штурмы это доказывают
Зеленский сказал, что рф обесценивает человеческую жизнь, о чем свидетельствуют российские мясные штурмы.
Зеленский об Авдеевке: решение отойти на другие рубежи правильное, важно сохранить наших людей
Президент Зеленский заявил, что отвод украинских воинов из Авдеевки на другие рубежи был логичным и правильным решением, принятым для сохранения жизней и избежания окружения российскими войсками.
"путин может проиграть" - Зеленский
Зеленский заявил, что украинцы доказали, что могут заставить россию отступить и восстановить правила, опровергнув миф о том, что Украина не может победить в войне против российской агрессии.
"В нашем Черном море": Зеленский заявил, что по украинскому коридору перевезено уже более 23 млн тонн грузов
Президент Зеленский объявил, что с начала работы украинского коридора через Черное море было перевезено более 23 миллионов тонн грузов без помощи россии.