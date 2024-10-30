Україна нарощує видобуток газу та може стати газовим хабом - Міненерго
Київ • УНН
Власний видобуток газу підвищує стабільність опалювального сезону та зменшує залежність від світових ринків. Заступник міністра енергетики заявив про перспективи України стати газовим хабом Східної Європи.
Україна збільшує обсяги видобутку природного газу попри воєнні виклики і в перспективі може стати регіональним газовим хабом, заявили у Міненерго у середу, пише УНН.
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"Україна продовжує збільшувати обсяги видобутку природного газу", - наголосили у Міненерго.
Наявність достатньої кількості блакитного палива власного видобутку підвищує можливості для стабільного проходження опалювального періоду. Крім того, нарощування власного видобутку газу є ключовим чинником для зменшення залежності України від світових ринків. Більше того, Україна має реальну перспективу стати газовим хабом Східної Європи
За його словами, ці можливості досягаються завдяки модернізації обладнання, впровадженню нових технологій та посиленню захисту газовидобувних об'єктів. Зокрема, спільна робота з міжнародними енергетичними компаніями дозволяє залучати нові технології, також особливу увагу необхідно приділяти розвитку ресурсної бази за новими ділянками надр.
"З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році газовидобувна галузь зіткнулася з численними викликами, серед яких зупинка робіт на багатьох родовищах на Сході країни через бойові дії. Однак війна не лише створила складні умови для видобутку, а й стимулювала важливі реформи та інвестиції, спрямовані на підвищення енергетичної безпеки держави", – зазначив заступник міністра.
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