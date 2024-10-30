Украина наращивает добычу газа и может стать газовым хабом - Минэнерго

Украина увеличивает объемы добычи природного газа, несмотря на военные вызовы, и в перспективе может стать региональным газовым хабом, заявили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

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"Украина продолжает увеличивать объемы добычи природного газа", - отметили в Минэнерго.

Наличие достаточного количества голубого топлива собственной добычи повышает возможности для стабильного прохождения отопительного периода. Кроме того, наращивание собственной добычи газа является ключевым фактором для уменьшения зависимости Украины от мировых рынков. Более того, Украина имеет реальную перспективу стать газовым хабом Восточной Европы - сообщил заместитель министра Николай Колесник.

По его словам, эти возможности достигаются благодаря модернизации оборудования, внедрению новых технологий и усилению защиты газодобывающих объектов. В частности, совместная работа с международными энергетическими компаниями позволяет привлекать новые технологии, также особое внимание необходимо уделять развитию ресурсной базы по новым участкам недр.

"С начала полномасштабного вторжения в 2022 году газодобывающая отрасль столкнулась с многочисленными вызовами, среди которых остановка работ на многих месторождениях на Востоке страны из-за боевых действий. Однако война не только создала сложные условия для добычи, но и стимулировала важные реформы и инвестиции, направленные на повышение энергетической безопасности государства", - отметил заместитель министра.

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