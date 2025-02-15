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Україна без США не зможе мати надійних гарантій безпеки - Зеленський

Україна без США не зможе мати надійних гарантій безпеки - Зеленський

Київ • УНН

 • 25647 перегляди

Президент Зеленський заявив, що без США Україна не матиме надійних гарантій безпеки. Він також наголосив на важливості присутності американських військ у миротворчій місії.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без США не зможе мати надійних гарантій безпеки, а також без присутності американських військ у миротворчій місії. Про це Зеленський сказав журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

Деталі

Зеленський наголосив, що без США не можна мати надійних гарантій безпеки. Він поділився розповіддю про те, як розгорталася одна з його дискусії з американськими представниками.

За його словами, співрозмовник сказав, що: "не думаю, що ми готові до присутності на українській землі, на що Президент відповів: "а як тоді щодо кораблів у воді?"

"Тому ми повинні працювати над цим, але я думаю, що це дуже важливо. Якщо мова йде про гарантії безпеки і війська, то це має бути від цієї єдності США і європейських партнерів. У нас є розуміння кількості, я не буду називати її, якщо це можливо, кількості таких військ", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що європейські лідери "пішли" думати щодо ідеї надати Україні армію чисельністю 1,5 млн, допоки Україна не буде в НАТО.

Павло Башинський

Павло Башинський

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