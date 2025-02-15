Україна без США не зможе мати надійних гарантій безпеки - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна без США не зможе мати надійних гарантій безпеки, а також без присутності американських військ у миротворчій місії. Про це Зеленський сказав журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

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Зеленський наголосив, що без США не можна мати надійних гарантій безпеки. Він поділився розповіддю про те, як розгорталася одна з його дискусії з американськими представниками.

За його словами, співрозмовник сказав, що: "не думаю, що ми готові до присутності на українській землі, на що Президент відповів: "а як тоді щодо кораблів у воді?"

"Тому ми повинні працювати над цим, але я думаю, що це дуже важливо. Якщо мова йде про гарантії безпеки і війська, то це має бути від цієї єдності США і європейських партнерів. У нас є розуміння кількості, я не буду називати її, якщо це можливо, кількості таких військ", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що європейські лідери "пішли" думати щодо ідеї надати Україні армію чисельністю 1,5 млн, допоки Україна не буде в НАТО.