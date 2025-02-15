Європейські лідери пішли думати: Зеленський про армію чисельністю 1,5 млн допоки Україна не в НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що європейські лідери "пішли" думати щодо ідеї надати Україні армію чисельністю 1,5 млн, допоки Україна не буде в НАТО. Про це він сказав журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

"Ми говоримо про армію, яка дійсно зможе по силах захищати від російського наступу. Це може бути мільйон, це може бути мільйон триста, півтора мільйона. Ми говоримо про серйозні цифри. Це не 50, не 100, не 200 тис.", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що 50-200 тис. воїнів точно не зможе захистити Україну від ймовірного повторного наступу.

Тому всі це розуміють. Європейські лідери скажімо так пішли думати. Я думаю ми проведемо кілька консультацій розуміючи, що тут велике питання грошей, можливостей, тому що це великі гроші - розповів Зеленський.

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Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання іноземного військового контингенту розглядається як частина гарантій безпеки для України. За його словами, вже розроблено карту з розміщенням і типами військ партнерів, які можуть бути залучені до захисту країни. За його словами, для захисту країни поза НАТО потрібна армія у 1,5 млн осіб.