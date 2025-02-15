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Європейські лідери пішли думати: Зеленський про армію чисельністю 1,5 млн допоки Україна не в НАТО

Європейські лідери пішли думати: Зеленський про армію чисельністю 1,5 млн допоки Україна не в НАТО

Київ • УНН

 • 25677 перегляди

Президент України обговорив з європейськими лідерами ідею створення армії чисельністю 1,5 млн військових до вступу в НАТО. Розроблено карту розміщення іноземного військового контингенту як частину гарантій безпеки.

Президент Володимир Зеленський заявив, що європейські лідери "пішли" думати щодо ідеї надати Україні армію чисельністю 1,5 млн, допоки Україна не буде в НАТО. Про це він сказав журналістам на Мюнхенській безпековій конференції, передає УНН.

"Ми говоримо про армію, яка дійсно зможе по силах захищати від російського наступу. Це може бути мільйон, це може бути мільйон триста, півтора мільйона. Ми говоримо про серйозні цифри. Це не 50, не 100, не 200 тис.", - сказав Зеленський.

Він пояснив, що 50-200 тис. воїнів точно не зможе захистити Україну від ймовірного повторного наступу.

Тому всі це розуміють. Європейські лідери скажімо так пішли думати. Я думаю ми проведемо кілька консультацій розуміючи, що тут велике питання грошей, можливостей, тому що це великі гроші

- розповів Зеленський.

Прем'єр Швеції про відправлення європейських військ в Україну: потрібно продумати, що буде, якщо їх будуть обстрілювати15.02.25, 15:08 • 24568 переглядiв

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання іноземного військового контингенту розглядається як частина гарантій безпеки для України. За його словами, вже розроблено карту з розміщенням і типами військ партнерів, які можуть бути залучені до захисту країни. За його словами, для захисту країни поза НАТО потрібна армія у 1,5 млн осіб.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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