Европейские лидеры пошли думать: Зеленский об армии численностью 1,5 млн пока Украина не в НАТО

Президент Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры «пошли» думать об идее предоставить Украине армию численностью 1,5 млн, пока Украина не будет в НАТО. Об этом он сказал журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

«Мы говорим об армии, которая действительно сможет по силам защищать от российского наступления. Это может быть миллион, это может быть миллион триста, полтора миллиона. Мы говорим о серьезных цифрах. Это не 50, не 100, не 200 тыс.», - сказал Зеленский.

Он пояснил, что 50-200 тыс. воинов точно не сможет защитить Украину от вероятного повторного наступления.

Поэтому все это понимают. Европейские лидеры скажем так пошли думать. Я думаю мы проведем несколько консультаций понимая, что здесь большой вопрос денег, возможностей, потому что это большие деньги - рассказал Зеленский.

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Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос иностранного военного контингента рассматривается как часть гарантий безопасности для Украины. По его словам, уже разработана карта с размещением и типами войск партнеров, которые могут быть привлечены к защите страны. По его словам, для защиты страны вне НАТО нужна армия в 1,5 млн человек.