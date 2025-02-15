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Украина без США не сможет иметь надежных гарантий безопасности - Зеленский

Украина без США не сможет иметь надежных гарантий безопасности - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 1794 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что без США Украина не будет иметь надежных гарантий безопасности. Он также отметил важность присутствия американских войск в миротворческой миссии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина без США не сможет иметь надежных гарантий безопасности, а также без присутствия американских войск в миротворческой миссии. Об этом Зеленский сказал журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что без США нельзя иметь надежных гарантий безопасности. Он поделился рассказом о том, как разворачивалась одна из его дискуссии с американскими представителями.

По его словам, собеседник сказал, что: "не думаю, что мы готовы к присутствию на украинской земле, на что Президент ответил: "а как тогда насчет кораблей в воде?"

"Поэтому мы должны работать над этим, но я думаю, что это очень важно. Если речь идет о гарантиях безопасности и войска, то это должно быть от этого единства США и европейских партнеров. У нас есть понимание количества, я не буду называть его, если это возможно, количества таких войск", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры "пошли" думать об идее предоставить Украине армию численностью 1,5 млн, пока Украина не будет в НАТО.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
natoNATO
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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