Украина без США не сможет иметь надежных гарантий безопасности - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина без США не сможет иметь надежных гарантий безопасности, а также без присутствия американских войск в миротворческой миссии. Об этом Зеленский сказал журналистам на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Детали

Зеленский подчеркнул, что без США нельзя иметь надежных гарантий безопасности. Он поделился рассказом о том, как разворачивалась одна из его дискуссии с американскими представителями.

По его словам, собеседник сказал, что: "не думаю, что мы готовы к присутствию на украинской земле, на что Президент ответил: "а как тогда насчет кораблей в воде?"

"Поэтому мы должны работать над этим, но я думаю, что это очень важно. Если речь идет о гарантиях безопасности и войска, то это должно быть от этого единства США и европейских партнеров. У нас есть понимание количества, я не буду называть его, если это возможно, количества таких войск", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Владимир Зеленский заявил, что европейские лидеры "пошли" думать об идее предоставить Украине армию численностью 1,5 млн, пока Украина не будет в НАТО.