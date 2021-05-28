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Україна не має великих сподівань на прорив у ТКГ до зустрічі Байдена з Путіним

Київ • УНН

 • 23708 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. Не варто мати очікувань від зустрічі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі до зустрічі президентів США та Росії. Про це в коментарі УНН сказав спікер української делегації Тристоронньої контактної групи, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

Україна не має великих сподівань на прорив у ТКГ до зустрічі Байдена з Путіним

Цитата

“Можу сказати, що до того, як зустрінуться Путін і Байден, розмовляти про якісь очікування геть не варто. Подивимось, що буде за результатами їхньої зустрічі”, — зазначив Арестович.

Деталі

Зі слів співрозмовника УНН, на наступній зустрічі Тристоронньої контактної групи Україна підніматиме ті самі питання, що зазвичай, ймовірно, “з тим самим результатом, що і завжди”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Офіційно: зустріч Байдена і Путіна буде в Женеві

“Тому що росіяни не почнуть просуватись до зустрічі Байдена з Путіним. Вони спочатку все з’ясують з ним, а потім будуть вирішувати тут”, — пояснив він.

Що було раніше

У політичних радників лідерів країн Нормандського формату з врегулювання на Донбасі на зустрічі цього тижня відбувся жорсткий обмін думками на тлі спроб РФ виключати себе зі сторін конфлікту.

Про рішення не повідомлялось, однак, українська делегація у Тристоронній контактній групі зазначила, що і надалі наполягатиме на необхідності скорішого повернення до повного та всеосяжного припинення вогню.

Варто додати, що під час зустрічі політичних радників “нормандської четвірки” 26 травня її учасники планували обговорити припинення вогню, обмін утриманими і кластери з реалізації Мінських домовленостей.

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