Зустріч нормандських радників: планується обговорення припинення вогню та обміну полоненими
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Під час зустрічі політичних радників “нормандської четвірки” 26 травня, її учасники планують обговорити припинення вогню, обмін полоненими і кластери з реалізації мінських домовленостей. Про це журналісту УНН повідомив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.
Цитата
“(Планується обговорення — ред.) припинення вогню, обмін полоненими, кластери”, — сказав Арестович.
Доповнення
Арестович розповів, що чергові переговори політичних радників лідерів держав — учасниць Нормандського формату заплановані на 26 травня.
Раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомляв, що наступна зустріч політичних радників лідерів держав — учасниць Нормандського формату може відбутися в травні та пройти в очному форматі.
Як повідомляв УНН, попередня зустріч радників відбулась 19 квітня. Тоді ж стало відомо, що наступну зустріч радників глав держав “нормандської четвірки” пропонують провести на лінії розмежування.
Пізніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не виключає створення нового формату по Донбасу з “дуже потужними гравцями”, який буде працювати паралельно “нормандському”, для швидшого завершення війни.