Зустріч нормандських радників: планується обговорення припинення вогню та обміну полоненими

Цитата

“(Планується обговорення — ред.) припинення вогню, обмін полоненими, кластери”, — сказав Арестович.

Доповнення

Арестович розповів, що чергові переговори політичних радників лідерів держав — учасниць Нормандського формату заплановані на 26 травня.

Раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомляв, що наступна зустріч політичних радників лідерів держав — учасниць Нормандського формату може відбутися в травні та пройти в очному форматі.

Як повідомляв УНН, попередня зустріч радників відбулась 19 квітня. Тоді ж стало відомо, що наступну зустріч радників глав держав “нормандської четвірки” пропонують провести на лінії розмежування.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не виключає створення нового формату по Донбасу з “дуже потужними гравцями”, який буде працювати паралельно “нормандському”, для швидшого завершення війни.