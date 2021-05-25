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Встреча нормандских советников: планируется обсуждение прекращения огня и обмена пленными

Киев • УНН

 • 13742 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Во время встречи политических советников "нормандской четверки" 26 мая, ее участники планируют обсудить прекращение огня, обмен пленными и кластеры по реализации минских договоренностей. Об этом журналисту УНН сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

Встреча нормандских советников: планируется обсуждение прекращения огня и обмена пленными

Цитата

"(Планируется обсуждение - ред.) прекращение огня, обмен пленными, кластеры", - сказал Арестович.

Дополнение

Арестович рассказал, что очередные переговоры политических советников лидеров государств - участников Нормандского формата запланированы на 26 мая.

Ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщал, что следующая встреча политических советников лидеров государств - участников Нормандского формата может произойти в мае и пройти в очном формате.

Как сообщал УНН, предыдущая встреча советников состоялась 19 апреля. Тогда же стало известно, что следующую встречу советников глав государств "нормандской четверки" предлагают провести на линии разграничения.

Позже Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не исключает создания нового формата по Донбассу с "очень мощными игроками", который будет работать параллельно "нормандскому", для быстрого завершения войны.

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