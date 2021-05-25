Зустріч нормандських радників щодо Донбасу запланована на завтра

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Так, Арестович підтвердив, що 26 травня заплановані чергові переговори щодо Донбасу в нормандському форматі на рівні політичних радників по відеоконференції.

Доповнення

Раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомляв, що наступна зустріч політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату може відбутися в травні та пройти в очному форматі.



Як повідомляв УНН, попередня зустріч радників відбулась 19 квітня. Тоді ж стало відомо, що наступну зустріч радників глав держав “нормандської четвірки” пропонують провести на лінії розмежування.



Пізніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не виключає створення нового формату по Донбасу з "дуже потужними гравцями", який буде працювати паралельно "нормандському", для швидшого завершення війни.