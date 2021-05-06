Наступну зустріч радників "нормандської четвірки" планують у травні в очному форматі - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Наступна зустріч політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату може відбутися в травні та пройти в очному форматі. Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Цитата
"Керівник Офісу Глави держави повідомив, що наступна зустріч політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату може відбутися в травні та пройти в очному форматі", - йдеться у повідомленні.
Додамо
Інших подробиць чи деталей Єрмак не привів.
Як повідомляв УНН, попередня зустріч радників відбулась 19 квітня. Тоді ж стало відомо, що наступну зустріч радників глав держав “нормандської четвірки” пропонують провести на лінії розмежування.
Пізніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не виключає створення нового формату по Донбасу з "дуже потужними гравцями", який буде працювати паралельно "нормандському", для швидшого завершення війни.