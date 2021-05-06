Следующую встречу советников "нормандской четверки" планируют в мае в очном формате - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Следующая встреча политических советников лидеров государств - участников Нормандского формата может произойти в мае и пройти в очном формате. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Цитата
"Руководитель Офиса Главы государства сообщил, что следующая встреча политических советников лидеров государств - участников Нормандского формата может произойти в мае и пройти в очном формате", - говорится в сообщении.
Добавим
Других подробностей или деталей Ермак не привел.
Как сообщал УНН, предыдущая встреча советников состоялась 19 апреля. Тогда же стало известно, что следующую встречу советников глав государств "нормандской четверки" предлагают провести на линии разграничения.
Позже Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не исключает создания нового формата по Донбассу с "очень мощными игроками", который будет работать параллельно "нормандскому", для быстрого завершения войны.