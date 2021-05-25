Встреча нормандских советников по Донбассу запланирована на завтра

Детали

Так, Арестович подтвердил, что 26 мая запланированы очередные переговоры по Донбассу в нормандском формате на уровне политических советников по видеоконференции.

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Ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщал, что следующая встреча политических советников лидеров государств - участников Нормандского формата может произойти в мае и пройти в очном формате.



Как сообщал УНН, предыдущая встреча советников состоялась 19 апреля. Тогда же стало известно, что следующую встречу советников глав государств "нормандской четверки" предлагают провести на линии разграничения.



Позже Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не исключает создания нового формата по Донбассу с "очень мощными игроками", который будет работать параллельно "нормандскому", для быстрого завершения войны.