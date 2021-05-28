Украина не имеет больших надежд на прорыв в ТКГ до встречи Байдена с Путиным
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Не стоит иметь ожиданий от встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе до встречи президентов США и России. Об этом в комментарии УНН сказал спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Олексий Арестович.
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"Могу сказать, что до того, как встретятся Путин и Байден, разговаривать о каких-то ожиданиях совсем не стоит. Посмотрим, что будет по результатам их встречи", - отметил Арестович.
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По словам собеседника УНН, на следующей встрече Трехсторонней контактной группы Украина будет поднимать те же вопросы, что и всегда, возможно, "с тем же результатом, что и всегда".
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"Потому что русские не начнут продвигаться до встречи Байдена с Путиным. Они сначала все выяснят с ним, а потом будут решать здесь", - пояснил он.
Что было раньше
У политических советников лидеров стран Нормандского формата по урегулированию на Донбассе на встрече на этой неделе состоялся жесткий обмен мнениями на фоне попыток РФ исключать себя из сторон конфликта.
О решении не сообщалось, однако, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отметила, что и в дальнейшем будет настаивать на необходимости скорейшего возвращения к полному и всеобъемлющему прекращении огня.
Стоит добавить, что во время встречи политических советников "нормандской четверки" 26 мая ее участники планировали обсудить прекращение огня, обмен удержанными и кластеры по реализации Минских соглашений.