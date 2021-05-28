Украина не имеет больших надежд на прорыв в ТКГ до встречи Байдена с Путиным

$41.340.00
45.850.00
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 31815 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 67808 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 84373 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 242140 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 138636 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 409979 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 319300 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 216353 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245571 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255917 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3м/с
42%
Популярные новости

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 13273 просмотра

61 пострадавший в результате ракетной атаки на Кривой Рог, среди них 12 детей

5 апреля, 00:41 • 12554 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 12831 просмотра

Жаркая ночь в россии: два предприятия вспыхнули из-за атаки дронов

03:39 • 11495 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 20673 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 11661 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 21061 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 145255 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 242140 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 409979 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 15130 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 23722 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 52795 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 76786 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 61526 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

Украина не имеет больших надежд на прорыв в ТКГ до встречи Байдена с Путиным

Киев • УНН

 • 23708 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Не стоит иметь ожиданий от встречи Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе до встречи президентов США и России. Об этом в комментарии УНН сказал спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы, советник руководителя Офиса Президента Олексий Арестович.

Украина не имеет больших надежд на прорыв в ТКГ до встречи Байдена с Путиным

Цитата

"Могу сказать, что до того, как встретятся Путин и Байден, разговаривать о каких-то ожиданиях совсем не стоит. Посмотрим, что будет по результатам их встречи", - отметил Арестович.

Детали

По словам собеседника УНН, на следующей встрече Трехсторонней контактной группы Украина будет поднимать те же вопросы, что и всегда, возможно, "с тем же результатом, что и всегда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Официально: встреча Байдена и Путина будет в Женеве

"Потому что русские не начнут продвигаться до встречи Байдена с Путиным. Они сначала все выяснят с ним, а потом будут решать здесь", - пояснил он.

Что было раньше

У политических советников лидеров стран Нормандского формата по урегулированию на Донбассе на встрече на этой неделе состоялся жесткий обмен мнениями на фоне попыток РФ исключать себя из сторон конфликта.

О решении не сообщалось, однако, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе отметила, что и в дальнейшем будет настаивать на необходимости скорейшего возвращения к полному и всеобъемлющему прекращении огня.

Стоит добавить, что во время встречи политических советников "нормандской четверки" 26 мая ее участники планировали обсудить прекращение огня, обмен удержанными и кластеры по реализации Минских соглашений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,511.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,813.84