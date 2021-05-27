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Рішень немає: у ТКГ підвели підсумки зустрічі радників "нормандської четвірки"

Київ • УНН

 • 17592 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. У політичних радників лідерів країн Нормандського формату з врегулювання на Донбасі на зустрічі напередодні відбувся жорсткий обмін думками на тлі спроб РФ виключати себе зі сторін конфлікту. Про рішення не повідомляється, однак, українська делегація у Тристоронній контактній групі зазначає, що і надалі наполягатиме на необхідності скорішого повернення до повного та всеосяжного припинення вогню, передає УНН.

Рішень немає: у ТКГ підвели підсумки зустрічі радників "нормандської четвірки"

Цитата:

"Учора відбулася зустріч політичних радників Н4... Відбувся жорсткий обмін думками. Україна не погодилася на спроби РФ виключати себе зі сторін конфлікту. Не зважаючи на це, позицією української сторони залишається необхідність скорішого повернення до повного та всеосяжного припинення вогню та продовження діалогу в рамках Н4 та ТКГ, наступне засідання якої заплановане на 9 червня", - повідомили в українській делегації у ТКГ у заяві у четвер, 27 травня.

Деталі

В українській делегації у ТКГ розповіли детальніше: напередодні на зустрічі політичних радників Н4, "попри послідовні спроби України повернутися до повного дотримання режиму припинення вогню та відповідну підтримку посередників, Франції та ФРН, представники РФ звели дискусію до питання, відповідь на яке з 2014 року відома всьому цивілізованому світу: хто є сторонами конфлікту?". "Підтвердженням чого є неодноразові заяви лідерів та високих представників ЄС та, зокрема, нещодавні заяви Президента США Джо Байдена, у яких сторонами конфлікту зазначаються Україна та РФ", - сказано у заяві.

Доповнення

Під час зустрічі політичних радників “нормандської четвірки” 26 травня її учасники планували обговорити припинення вогню, обмін утриманими і кластери з реалізації Мінських домовленостей.

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