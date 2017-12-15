УХЛ оголосила імена кращих хокеїстів місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українська хокейна ліга оприлюднила трійку кращих гравців чемпіонату за підсумками листопада місяця, повідомляє УНН з посиланням на ХК "Донбас".
Кращим голкіпером УХЛ в листопаді став гравець "Донбасу" Богдан Дьяченко. У листопаді воротар молодіжної та національної збірних України зіграв в 6 матчах, пропустивши 11 шайб. При цьому воротар заробив показник в 93 відсокти відбитих кидків при коефіцієнті надійності 1,94.
Кращим захисником місяця був названий капітан "Галицьких Левів" Всеволод Толстушко. Гравець має дуже важливу роль в тактичних побудовах "левів", і корисний не тільки в захисті - в 7 матчах Толстушко набрав 5 (3 + 2) очок, а всі свої шайби закинув, коли його команда грала в більшості. Серію листопадових матчів Толстушко завершив з коефіцієнтом корисності +2.
Кращим нападником листопада експертами було названо нападника "Донбасу" Віталія Ляльку. 21-річний гравець національної збірної України закинув в 6 матчах 9 шайб, і віддав 4 результативні передачі. Дві шайби Ляльки стали переможними для "Донбасу", а його хет-трик в матчі проти "Галицьких Левів" визначив переможця поєдинку (5:3).
Примітно, що окремою нагородою відзначений інший форвард "Донбасу" Ілля Коренчук. Білоруський легіонер донеччан став автором четвертого голу в матчі проти "Білого Барса" - сам відібрав шайбу, обіграв захисників і відправив ігровий снаряд у ворота.
Нагадаємо, що кращими гравцями УХЛ за підсумками жовтня стали представники "Динамо", "Білого Барсу" та "Донбасу".