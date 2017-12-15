УХЛ объявила имена лучших хоккеистов месяца

Лучшим голкипером УХЛ в ноябре стал игрок "Донбасса" Богдан Дьяченко. В ноябре вратарь молодежной и национальной сборных Украины сыграл в 6 матчах, пропустив 11 шайб. При этом вратарь заработал показатель в 93 видсокты отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,94.

Лучшим защитником месяца был назван капитан "Галицких Львов" Всеволод Толстушко. Игрок имеет очень важную роль в тактических построениях "львов", и полезен не только в защите - в 7 матчах Толстушко набрал 5 (3 + 2) очков, а все свои шайбы забросил, когда его команда играла в большинстве. Серию ноябрьских матчей Толстушко завершил с коэффициентом полезности +2.

Лучшим нападающим ноября экспертами были названы нападающего "Донбасса" Виталия Куклу. 21-летний игрок национальной сборной Украины забросил в 6 матчах 9 шайб и отдал 4 результативные передачи. Две шайбы Куклы стали победными для "Донбасса", а его хет-трик в матче против "Галицких Львов" определил победителя поединка (5:3).

Примечательно, что отдельной наградой отмечен другой форвард "Донбасса" Илья Коренчук. Белорусский легионер дончан стал автором четвертого гола в матче против "Белого Барса" - сам отобрал шайбу, обыграл защитников и отправил игровой снаряд в ворота.

Напомним, что лучшими игроками УХЛ по итогам октября стали представители "Динамо", "Белого Барса" и "Донбасса".