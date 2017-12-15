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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 45167 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 25796 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105241 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121582 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104419 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106624 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112918 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117299 просмотра

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УХЛ объявила имена лучших хоккеистов месяца

УХЛ объявила имена лучших хоккеистов месяца

Киев  •  УНН

 • 11532 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинская хоккейная лига обнародовала тройку лучших игроков чемпионата по итогам ноября месяца, сообщает УНН со ссылкой на ХК "Донбасс".

Лучшим голкипером УХЛ в ноябре стал игрок "Донбасса" Богдан Дьяченко. В ноябре вратарь молодежной и национальной сборных Украины сыграл в 6 матчах, пропустив 11 шайб. При этом вратарь заработал показатель в 93 видсокты отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,94.

Лучшим защитником месяца был назван капитан "Галицких Львов" Всеволод Толстушко. Игрок имеет очень важную роль в тактических построениях "львов", и полезен не только в защите - в 7 матчах Толстушко набрал 5 (3 + 2) очков, а все свои шайбы забросил, когда его команда играла в большинстве. Серию ноябрьских матчей Толстушко завершил с коэффициентом полезности +2.

Лучшим нападающим ноября экспертами были названы нападающего "Донбасса" Виталия Куклу. 21-летний игрок национальной сборной Украины забросил в 6 матчах 9 шайб и отдал 4 результативные передачи. Две шайбы Куклы стали победными для "Донбасса", а его хет-трик в матче против "Галицких Львов" определил победителя поединка (5:3).

Примечательно, что отдельной наградой отмечен другой форвард "Донбасса" Илья Коренчук. Белорусский легионер дончан стал автором четвертого гола в матче против "Белого Барса" - сам отобрал шайбу, обыграл защитников и отправил игровой снаряд в ворота.

Напомним, что лучшими игроками УХЛ по итогам октября стали представители "Динамо", "Белого Барса" и "Донбасса".

Украинские Национальные Новости

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