Угорщину звільнили від дотримання стелі цін на російську нафту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Європейський Союз звільнив Угорщину від необхідності дотримуватися стелі цін на російську нафту. Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає УНН.
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"Під час переговорів про ліміт цін на нафту ми багато боролися за інтереси Угорщини, і зрештою нам вдалося: Угорщину звільнили від застосування ліміту цін на нафту", – написав Сіярто.
За його словами, цим рішенням вдалося "захистити безпеку енергопостачання" країни.
Нагадаємо
3 грудня Рада ЄС встановила граничну ціну на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Обмеження почнуть діяти з 5 грудня.