Венгрию освободили от соблюдения потолка цен на российскую нефть
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Европейский Союз освободил Венгрию от необходимости придерживаться потолка цен на российскую нефть. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает УНН.
Детали
"Во время переговоров о лимите цен на нефть мы много боролись за интересы Венгрии, и в конце концов нам удалось: Венгрию освободили от применения лимита цен на нефть", – написал Сийярто.
По его словам, этим решением удалось "защитить безопасность энергоснабжения" страны.
Напомним
3 декабря Совет ЕС установил предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения начнут действовать с 5 декабря.