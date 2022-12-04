Венгрию освободили от соблюдения потолка цен на российскую нефть

Детали

"Во время переговоров о лимите цен на нефть мы много боролись за интересы Венгрии, и в конце концов нам удалось: Венгрию освободили от применения лимита цен на нефть", – написал Сийярто.

По его словам, этим решением удалось "защитить безопасность энергоснабжения" страны.

Напомним

3 декабря Совет ЕС установил предельную цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения начнут действовать с 5 декабря.