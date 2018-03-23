Угода про спільний авіапростір з ЄС залежить від завершення Brexit - Омелян
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Підписання угоди про спільний авіапростір з Європейським Союзом залежить від завершення процесу виходу Великої Британії з ЄС. Про це сказав під час прес-конференції міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент УНН.
"Після останніх переговорів з Єврокомісією, які відбулися в лютому цього року, стало зрозуміло, що єдиним реальним сценарієм підписання угоди про спільний авіапростір з Європейським Союзом є час виходу Британії з ЄС. Тому точка відліку – це завершення Brexit", - сказав Омелян.
Він уточнив, що на обрання маршрутів Ryanair вплинула відсутність спільного авіапростору з Європейським Союзом.
Нагадаємо, у Єврокомісії відзначили, що Україна та ЄС готові до більш тісних транспортних зв'язків.