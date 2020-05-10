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UFC провів низку боїв під час пандемії коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. У Джексонвіллі (штат Флорида, США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC-249, інформує УНН з посиланням на Twitter UFC.

UFC провів низку боїв під час пандемії коронавірусу

У центральному протистоянні зустрілися Тоні Фергюсон і Джастін Гетжі. Переможцем вийшов Гетжі, який святкував виграш технічним нокаутом у 5-му раунді.

На кону сутички стояв титул тимчасового чемпіона в легкій вазі, який дістався саме Гетжі.

В іншій головній події Генрі Сехудо провів успішний захист пояса в найлегшій вазі проти Домініка Круза. Матч завершився нокаутом в кінці другого раунду.

Також відзначимо, перемогу камерунського важкоатлета Франсіса Нгана, який за 20 секунд розправився з Жаірзіньо Розенстрейком.

Додамо, переможцем зі своїх протистоянь також вийшли – Грег Харді, Ентоні Петтіс, Олексій Олійник, Карла Еспарза, Вісенте Люке і Келвін Каттар.

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