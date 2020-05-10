UFC провів низку боїв під час пандемії коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. У Джексонвіллі (штат Флорида, США) відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC-249, інформує УНН з посиланням на Twitter UFC.
У центральному протистоянні зустрілися Тоні Фергюсон і Джастін Гетжі. Переможцем вийшов Гетжі, який святкував виграш технічним нокаутом у 5-му раунді.
На кону сутички стояв титул тимчасового чемпіона в легкій вазі, який дістався саме Гетжі.
В іншій головній події Генрі Сехудо провів успішний захист пояса в найлегшій вазі проти Домініка Круза. Матч завершився нокаутом в кінці другого раунду.
Також відзначимо, перемогу камерунського важкоатлета Франсіса Нгана, який за 20 секунд розправився з Жаірзіньо Розенстрейком.
Додамо, переможцем зі своїх протистоянь також вийшли – Грег Харді, Ентоні Петтіс, Олексій Олійник, Карла Еспарза, Вісенте Люке і Келвін Каттар.