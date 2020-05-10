UFC провел ряд боев во время пандемии коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Джексонвилле (штат Флорида, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC-249, информирует УНН со ссылкой на Twitter UFC.
В центральном противостоянии встретились Тони Фергюсон и Джастин Гетжи. Победителем вышел Гетжи, который праздновал выигрыш техническим нокаутом в 5-м раунде.
На кону схватки стоял титул временного чемпиона в легком весе, который достался именно Гетжи.
В другой главном событии Сехудо провел успешную защиту пояса в легчайшем весе против Доминика Круза. Матч завершился нокаутом в конце второго раунда.
Также отметим, победу камерунского тяжеловеса Франсиса Нгана, который за 20 секунд расправился с Жаирзиньо Розенстрейком.
Добавим, победителем из своих противостояний также вышли - Грег Харди, Энтони Петтис, Алексей Олейник, Карла Эспарза, Висенте Люке и Келвин Каттара.