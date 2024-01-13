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Удари рф по Шостці на Сумщині: зафіксовано 7 вибухів, пошкоджений об’єкт інфраструктури

Удари рф по Шостці на Сумщині: зафіксовано 7 вибухів, пошкоджений об’єкт інфраструктури

Київ • УНН

 • 32039 перегляди

Російський ракетний обстріл Шостки пошкодив інфраструктуру та залишив 12 000 людей без опалення; одну жінку поранено.

Під час ракетної атаки армії рф на Шостку Сумської області, попередньо, було зафіксовано 7 вибухів. Внаслідок атаки пошкоджений об’єкт  інфраструктури. Без опалення залишились 12 тисяч квартир. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН

Починаючи з  7.30 ранку ворог наніс ракетні удари по місту Шостка Сумської області. Попередньо зафіксовано 7 вибухів.Пошкоджений об’єкт  інфраструктури. Без опалення зранку залишились 12 тисяч квартир мешканців

- йдеться у повідомленні ОВА.

Як зазначається, станом на 11 годину розпочалось відновлення теплопостачання. Продовжують роботу аварійно-рятувальні служби.

З резерву виділені матеріали для усунення наслідків ракетного удару в пошкоджених будівлях. Ведуться роботи по усуненню наслідків ракетного удару.

Нагадаємо 

Армія рф вранці здійснила удар по м. Шостка Сумської області. За попередньою інформацією, росіяни вдарили надзвуковими крилати ракетами Х-22. Внаслідок ракетного удару поранено жінку. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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