Удари рф по Шостці на Сумщині: зафіксовано 7 вибухів, пошкоджений об’єкт інфраструктури
Київ • УНН
Російський ракетний обстріл Шостки пошкодив інфраструктуру та залишив 12 000 людей без опалення; одну жінку поранено.
Під час ракетної атаки армії рф на Шостку Сумської області, попередньо, було зафіксовано 7 вибухів. Внаслідок атаки пошкоджений об’єкт інфраструктури. Без опалення залишились 12 тисяч квартир. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Починаючи з 7.30 ранку ворог наніс ракетні удари по місту Шостка Сумської області. Попередньо зафіксовано 7 вибухів.Пошкоджений об’єкт інфраструктури. Без опалення зранку залишились 12 тисяч квартир мешканців
Як зазначається, станом на 11 годину розпочалось відновлення теплопостачання. Продовжують роботу аварійно-рятувальні служби.
З резерву виділені матеріали для усунення наслідків ракетного удару в пошкоджених будівлях. Ведуться роботи по усуненню наслідків ракетного удару.
Нагадаємо
Армія рф вранці здійснила удар по м. Шостка Сумської області. За попередньою інформацією, росіяни вдарили надзвуковими крилати ракетами Х-22. Внаслідок ракетного удару поранено жінку.