Удары рф по Шостке на Сумщине: зафиксировано 7 взрывов, поврежден объект инфраструктуры

Во время ракетной атаки армии рф на Шостку Сумской области, предварительно, было зафиксировано 7 взрывов. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Без отопления остались 12 тысяч квартир. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Начиная с 7.30 утра враг нанес ракетные удары по городу Шостка Сумской области. Предварительно зафиксировано 7 взрывов, поврежден объект инфраструктуры. Без отопления с утра остались 12 тысяч квартир жителей - говорится в сообщении ОВА.

Как отмечается, по состоянию на 11 часов началось восстановление теплоснабжения. Продолжают работу аварийно-спасательные службы.

Из резерва выделены материалы для устранения последствий ракетного удара в поврежденных зданиях. Ведутся работы по устранению последствий ракетного удара.

Напомним

Армия рф утром осуществила удар по г. Шостка Сумской области. По предварительной информации, россияне ударили сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22. В результате ракетного удара ранена женщина.