Удары рф по Шостке на Сумщине: зафиксировано 7 взрывов, поврежден объект инфраструктуры
Киев • УНН
Российский ракетный обстрел Шостки повредил инфраструктуру и оставил 12 000 человек без отопления; одна женщина ранена.
Во время ракетной атаки армии рф на Шостку Сумской области, предварительно, было зафиксировано 7 взрывов. В результате атаки поврежден объект инфраструктуры. Без отопления остались 12 тысяч квартир. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Начиная с 7.30 утра враг нанес ракетные удары по городу Шостка Сумской области. Предварительно зафиксировано 7 взрывов, поврежден объект инфраструктуры. Без отопления с утра остались 12 тысяч квартир жителей
Как отмечается, по состоянию на 11 часов началось восстановление теплоснабжения. Продолжают работу аварийно-спасательные службы.
Из резерва выделены материалы для устранения последствий ракетного удара в поврежденных зданиях. Ведутся работы по устранению последствий ракетного удара.
Напомним
Армия рф утром осуществила удар по г. Шостка Сумской области. По предварительной информации, россияне ударили сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22. В результате ракетного удара ранена женщина.
Удары рф по Шостке на Сумщине: зафиксировано 7 взрывов, поврежден объект инфраструктуры
Российский ракетный обстрел Шостки повредил инфраструктуру и оставил 12 000 человек без отопления; одна женщина ранена.
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