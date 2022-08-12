Удари рф по Запоріжжю: є відомості про "прильоти" в передмістя
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв повідомив, що є відомості про "прильоти" в передмістя Запоріжжя, передає УНН.
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"Є відомості про "прильоти" в передмістя Запоріжжя. Інформація потребує додаткового уточнення", - повідомив Куртєв.
Деталі
Зафіксовано ракетні удари по інфраструктурному об‘єкту та АЗС, розташованим в Шевченківському районі.
За попередньою інформацією, там було 5 "прильотів". Виникла пожежа. На цей час відомо про одну постраждалу жінку.
Доповнення
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що близько 19:15 ворог наніс удар по місту Запоріжжя.