Удар рф по Вінниці: ROSHEN підтвердила влучання у виробничий корпус

Корпорація ROSHEN підтвердила російський удар по своєму виробничому корпусу у Вінниці 12 жовтня. Про це йдеться у заяві пресслужби, передає УНН.

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Разом з тим загиблих і постраждалих вдалось уникнути завдяки своєчасному спрацюванню системи оповіщення та оперативній евакуації. Також у корпорації заперечили заяви російської пропаганди про нібито "виробництво дронів" на підприємствах бренду.

ROSHEN офіційно спростовує цю інформацію. Підприємства корпорації виготовляють кондитерську продукцію та не здійснюють виробництва дронів або іншої продукції військового призначення. Виробничий комплекс у Вінниці є цивільним об’єктом. Удари по підприємствах харчової промисловості загрожують життю цивільних працівників, знищують виробничі потужності та робочі місця, порушують постачання продукції - йдеться в заяві.

Нагадаємо

У понеділок, 12 жовтня, російські окупанти влучили в обʼєкт цивільної інфраструктури у Вінниці.