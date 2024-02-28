Удар рф по Куп'янську: відомо про двох загиблих та 5 поранених
Київ • УНН
58-річний пастор і 39-річний чоловік загинули, 3 жінки і 2 чоловіки були поранені в результаті атаки ФАБ-500, яка зруйнувала житлові будинки, кафе і церкву в Куп'янську, Україна.
Внаслідок ворожого удару ФАБ-500 у Куп'янську загинули 58-річний пастор і 39-річний чоловік, поранено 3 жінок і 2 чоловіків, зруйновано житлові будинки, кафе і церкву, повідомив оновлені дані у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Станом на зараз відомо, що внаслідок обстрілу авіабомбами ФАБ-500 загалом пʼятеро поранених та двоє загиблих. Загиблі - 58-річний пастир церкви Ісуса Христа та 39-річний чоловік, деталі встановлюються. Поранені - 3 жінки та двоє чоловіків. Їм надається медична допомога.
З його слів, зруйновано житлові будинки, приміщення кафе, церква.
"Тривають пошукові роботи. Усі служби працюють на місцях", - вказав він.
Удар рф по Куп'янську: окупанти влучили в церкву, загинув пастир28.02.24, 15:06 • 23777 переглядiв