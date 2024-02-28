Удар рф по Купянску: известно о двух погибших и 5 раненых

В результате вражеского удара ФАБ-500 в Купянске погибли 58-летний пастор и 39-летний мужчина, ранены 3 женщины и 2 мужчины, разрушены жилые дома, кафе и церковь, сообщил обновленные данные в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

По состоянию на сейчас известно, что в результате обстрела авиабомбами ФАБ-500 всего пятеро раненых и двое погибших. Погибшие - 58-летний пастырь церкви Иисуса Христа и 39-летний мужчина, детали устанавливаются. Раненые - 3 женщины и двое мужчин. Им оказывается медицинская помощь. - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, разрушены жилые дома, помещения кафе, церковь.

"Продолжаются поисковые работы. Все службы работают на местах", - указал он.

Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь