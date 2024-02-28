Удар рф по Купянску: известно о двух погибших и 5 раненых
58-летний пастор и 39-летний мужчина погибли, 3 женщины и 2 мужчины были ранены в результате атаки ФАБ-500, которая разрушила жилые дома, кафе и церковь в Купянске, Украина.
Зеленский о саммите "Украина - Юго-Восточная Европа": есть договоренности об укреплении артиллерии
Зеленский объявил о договоренностях по усилению украинской артиллерии после саммита Украина-Юго-Восточная Европа.
"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне
"Оружейный барон" Пашинский. История криминального обогащения на войне
Блокада на границе с Польшей: в очередях стоит более 2000 грузовиков
Более 2 000 грузовиков стоят в очереди на въезд в Украину из Польши из-за протестов на границе, в то время как пассажирский транспорт и грузы гуманитарной помощи пропускают без препятствий.
Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели - Bloomberg
Вступление Швеции в НАТО может быть отложено до следующей недели из-за того, что новоизбранный президент Венгрии еще не вступил в должность, чтобы подписать ратификацию.
Данилов: искусственный интеллект стал для россии шагом вперед, они смогут вмешаться в выборы президента США
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, россия сейчас имеет специальные подразделения, которые занимаются вмешательством в выборы каждой европейской страны.
Военная помощь Болгарии Украине уже достигла 47 млн евро и будет продолжена - министр обороны
Министр обороны Болгарии заявил, что страна продолжит военную помощь Украине, но не будет отправлять свои войска.
Цинично и абсурдно: премьер Албании о заявлениях отдельных людей в Европе, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир
Премьер-министр Албании Эди Рама раскритиковал тех, кто в Европе заявляет, что прекращение поставок оружия в Украину принесет мир, назвав такую точку зрения циничной и абсурдной.
За два месяца украинцы более 20 тысяч раз воспользовались функцией продажи авто в "Дії"
С момента запуска функции продажи автомобилей, то есть за чуть более 2 месяцев работы, было перерегистрировано более 22 тысяч транспортных средств.
Удар рф по Купянску: оккупанты попали в церковь, погиб пастырь
В результате российского удара по Купянску зафиксировано попадание в церковь.