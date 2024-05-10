Удар рф по Харкову: ворог, попередньо, поцілив із С-400. Показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, влучивши в приватні житлові квартали і спричинивши пожежі, пошкодивши будинки і поранивши 72-річну жінку та 11-річну дівчинку.
Російські війська у ніч на 10 травня вдарив по Харкову, за попередніми даними, ракетою типу С-400 з території бєлгородської області рф. Унаслідок прямого влучання у приватний житловий сектор загорілись будинки. Наслідки ворожої атаки показав Офіс Генерального прокурора у Telegram, передає УНН.
За даними слідства, 10 травня близько 3:20 війська рф завдали ракетний удар по Київському району Харкова. Зафіксовано пряме влучання ворожої ракети у приватний житловий сектор. Загорілись будинки. Прилеглі приватні домоволодіння та господарчі споруди зазнали пошкоджень
За попередніми даними, ворог завдав удар ракетою типу С-400 з території бєлгородської області рф. Внаслідок атаки ворога гостру реакцію на стрес отримали 72-річна жінка та 11-річна дівчинка.
Доповнення
Як утонули в ДСНС, внаслідок удару рф по Харкову загорілись три приватні оселі і три господарчі споруди на загальній площі 1000 кв.м. Крім того, пошкоджені поруч розташовані будівлі.
За даними МВС, попередньо, пошкоджено 12 приватних житлових будинків.
Харківщина: рф вночі вдарила по Харкову, через обстріли за добу один загиблий, четверо постраждалих, зокрема - дитина 10.05.24, 08:54 • 42236 переглядiв