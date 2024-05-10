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Удар рф по Харкову: ворог, попередньо, поцілив із С-400. Показали наслідки

Київ • УНН

 • 32978 перегляди

Російські війська завдали ракетного удару по Харкову, влучивши в приватні житлові квартали і спричинивши пожежі, пошкодивши будинки і поранивши 72-річну жінку та 11-річну дівчинку.

Російські війська у ніч на 10 травня вдарив по Харкову, за попередніми даними, ракетою типу С-400 з території бєлгородської області рф. Унаслідок прямого влучання у приватний житловий сектор загорілись будинки. Наслідки ворожої атаки показав Офіс Генерального прокурора у Telegram, передає УНН.

За даними слідства, 10 травня близько 3:20 війська рф завдали ракетний удар по Київському району Харкова. Зафіксовано пряме влучання ворожої ракети у приватний житловий сектор. Загорілись будинки. Прилеглі приватні домоволодіння та господарчі споруди зазнали пошкоджень

- йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

За попередніми даними, ворог завдав удар ракетою типу С-400 з території бєлгородської області рф. Внаслідок атаки ворога гостру реакцію на стрес отримали 72-річна жінка та 11-річна дівчинка. 

Доповнення 

Як утонули в ДСНС, внаслідок удару рф по Харкову загорілись три приватні оселі і три господарчі споруди на загальній площі 1000 кв.м. Крім того, пошкоджені поруч розташовані будівлі.

За даними МВС, попередньо, пошкоджено 12 приватних житлових будинків.

Харківщина: рф вночі вдарила по Харкову, через обстріли за добу один загиблий, четверо постраждалих, зокрема - дитина 10.05.24, 08:54 • 42236 переглядiв

Тетяна Краєвська

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