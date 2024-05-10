Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
  •  28373 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  117035 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  124852 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  126803 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  146636 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  128497 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132002 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121753 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167840 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150636 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Новости по теме
Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия

Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия

  •  12566 просмотра
Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение

Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение

  •  12834 просмотра
ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц

ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц

  •  13522 просмотра
Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters

Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters

  •  11032 просмотра
Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук

Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук

  •  11433 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

  •  65223 просмотра
Завершающий этап обучения пилотов на F-16: в Воздушных силах раскрыли детали

Завершающий этап обучения пилотов на F-16: в Воздушных силах раскрыли детали

  •  11865 просмотра
В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов

В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов

  •  10524 просмотра
В Воздушных силах назвали направления ночной атаки рф

В Воздушных силах назвали направления ночной атаки рф

  •  12333 просмотра
В Сумах прогремели взрывы - СМИ

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

  •  19785 просмотра

Популярные

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

  •  65223 просмотра
10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья

10 мая: День кактуса, Всемирный день движения ради здоровья

  •  77229 просмотра
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка

Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка

  •  93639 просмотра
Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью

Польша построит бункеры на границе с Россией и Беларусью

  •  79277 просмотра
Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии

Киевская городская власть ограничит уличное освещение для экономии электроэнергии

  •  86342 просмотра

Публикации

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

  •  32206 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

  •  65223 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

  •  124194 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

  •  140278 просмотра
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  290453 просмотра

Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия

Российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, попав в частные жилые кварталы и вызвав пожары, повредив дома и ранив 72-летнюю женщину и 11-летнюю девочку.

Война •   •  12566 просмотра
Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия

Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение

Строительство магистрального водопровода в Никопольском районе завершено примерно на 90%, но постоянные вражеские обстрелы мешают определить точную дату завершения работ.

Общество •   •  12834 просмотра
Строительство магистрального водопровода в Никополе: готовность 90%, но обстрелы задерживают завершение

ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц

За последний месяц российские войска значительно увеличили темпы наземных атак на востоке Украины, вероятно, с целью закрепления позиций до прибытия западной военной помощи украинским войскам.

Война •   •  13522 просмотра
ISW: армия рф заметно увеличила темпы атак на востоке за последний месяц

Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters

Джаред Кушнер, зять Дональда Трампа, делает звонки, призывая доноров посетить благотворительные мероприятия Трампа в Нью-Йорке, что свидетельствует о его участии в президентской кампании Трампа в 2024 году.

Новости Мира •   •  11032 просмотра
Зять Трампа после отхода от политики снова помагает в предвыборной кампании - Reuters

Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук

Министерство энергетики обсуждает возможность повышения тарифов на электроэнергию для обеспечения средств на подготовку к следующему отопительному сезону, поскольку прогнозируется значительный дефицит из-за российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Экономика •   •  11433 просмотра
Минэнерго обсуждает повышение тарифов на свет – Гринчук

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Была осуществлена попытка силового захвата ключевого логистического узла зернового экспорта Украины - терминала "Олимпикс", к которой причастен гражданин россии Важа Джаши. Редакция проанализировала, что стало предпосылкой событий, которые разворачиваются в Одессе.

Экономика •   •  65223 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Завершающий этап обучения пилотов на F-16: в Воздушных силах раскрыли детали

Украинские пилоты находятся на завершающем этапе обучения на истребителях F-16 в двух странах, и они будут эксплуатировать эти самолеты в украинском небе, как только они будут доставлены для усиления возможностей противовоздушной обороны.

Война •   •  11865 просмотра
Завершающий этап обучения пилотов на F-16: в Воздушных силах раскрыли детали

В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов

По меньшей мере четверо оппозиционных активистов и депутатов, выступавших против закона об "иностранных агентах", подверглись нападениям в Тбилиси, но грузинское правительство предположило, что за этими нападениями стоят сами протестующие.

Новости Мира •   •  10524 просмотра
В Грузии совершены нападения на оппозиционеров: в правительстве предположили, что за нападениями стоят сами участники протестов

В Воздушных силах назвали направления ночной атаки рф

Российские войска запустили беспилотники в направлении юга Украины и атаковали Харьков зенитными ракетами, в результате чего все беспилотники были уничтожены, а гражданская инфраструктура Харькова подверглась удару.

Война •   •  12333 просмотра
В Воздушных силах назвали направления ночной атаки рф

В Сумах прогремели взрывы - СМИ

В пятницу утром в Сумах прогремели взрывы. Воздушная тревога объявлена в Сумской и Харьковской областях.

Война •   •  19785 просмотра
В Сумах прогремели взрывы - СМИ