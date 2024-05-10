Удар рф по Харькову: враг, предварительно, попал из С-400. Показали последствия

Российские войска в ночь на 10 мая ударили по Харькову, по предварительным данным, ракетой типа С-400 с территории белгородской области рф. В результате прямого попадания в частный жилой сектор загорелись дома. Последствия вражеской атаки показал Офис Генерального прокурора в Telegram, передает УНН.

По данным следствия, 10 мая около 3:20 войска рф нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. Зафиксировано прямое попадание вражеской ракеты в частный жилой сектор. Загорелись дома. Прилегающие частные домовладения и хозяйственные постройки получили повреждения - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

По предварительным данным, враг нанес удар ракетой типа С-400 с территории Белгородской области рф. В результате атаки врага острую реакцию на стресс получили 72-летняя женщина и 11-летняя девочка.

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Как утонули в ГСЧС, в результате удара рф по Харькову загорелись три частные дома и три хозяйственные постройки на общей площади 1000 кв.м. Кроме того, повреждены рядом расположенные здания.

По данным МВД, предварительно, повреждены 12 частных жилых домов.

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