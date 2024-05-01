Удар рф КАБами по Харківщині: у ВМС уточнили дані про постраждалих
Київ • УНН
Двоє людей загинули і троє отримали поранення в результаті удару рф, попередньо, двома керованими авіабомбами по селищу Золочів Харківської області.
У селі Золочів Харківської області внаслідок ворожого удару керованими авіабомбами загинули двоє людей ще троє - отримали поранення, повідомили у середу в МВС, пише УНН.
Уранці рф завдала удару по селищу Золочів Богодухівського району. Попередньо, двома керованими авіабомбами. Наразі відомо про двох загиблих та трьох поранених людей
Також в МВС вказали, що на місці продовжують працювати необхідні служби.
Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у селі Золочів через ворожий обстріл загинули чоловік і жінка, які перебували в цивільному автомобілі, а двоє літніх людей отримали поранення.