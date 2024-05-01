Удар рф КАБами по Харьковщине: в ВМС уточнили данные о пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
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Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  42638 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  60637 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  96173 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
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Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
  •  119621 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128069 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154466 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  149132 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

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Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  204925 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

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ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  169062 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

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29 апреля 2024, 11:08  •  213314 просмотра

Удар рф КАБами по Харьковщине: в ВМС уточнили данные о пострадавших

Два человека погибли и трое получили ранения в результате удара рф, предварительно, двумя управляемыми авиабомбами по поселку Золочев Харьковской области.

Война •   •  8440 просмотра
Удар рф КАБами по Харьковщине: в ВМС уточнили данные о пострадавших

В этом году увеличилось количество пожаров в экосистемах - ГСЧС

В этом году наблюдается увеличение количества пожаров в экосистемах - зафиксировано более 11,5 тыс. таких пожаров, в результате которых погибли 4 и травмированы 5 человек.

Общество •   •  7523 просмотра
В этом году увеличилось количество пожаров в экосистемах - ГСЧС

єРобота: еще 52 семьи ветеранов получат 26 млн грн на развитие бизнеса

52 семьи ветеранов получат 26 миллионов гривен грантов от государства на открытие или развитие собственного бизнеса.

Общество •   •  8682 просмотра
єРобота: еще 52 семьи ветеранов получат 26 млн грн на развитие бизнеса

В парламенте Грузии происходят столкновения во время рассмотрения закона "об иноагентах"

Во время рассмотрения противоречивого "закона об иностранных агентах" в грузинском парламенте произошли столкновения.

Новости Мира •   •  7080 просмотра
В парламенте Грузии происходят столкновения во время рассмотрения закона "об иноагентах"

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Оборонный кластер Brave1 предоставил 186 грантов на общую сумму 3,2 миллиона долларов США украинским разработчикам, на платформе зарегистрировано более 1600 разработок, из которых 60 кодифицированы по стандартам НАТО.

Война •   •  42638 просмотра
Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Датский производитель известного препарата для похудения инвестирует 200 млн долларов в стартапы по квантовым вычислениям

Novo Holdings планирует инвестировать около 200 миллионов долларов в стартапы по квантовым вычислениям, особенно те, что сосредоточены на медико-биологических науках в Скандинавии, чтобы использовать потенциал технологии для ускорения разработки лекарств.

Здоровье •   •  6948 просмотра
Датский производитель известного препарата для похудения инвестирует 200 млн долларов в стартапы по квантовым вычислениям

В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена

Трамп обещает назначить специального прокурора для расследования "многочисленных преступлений" Байдена, если он победит на президентских выборах 2024 года.

политика •   •  8923 просмотра
В случае своего избрания Трамп обещает «специального прокурора» для преследования Байдена

Anonymous выступают в поддержку протестующих в Грузии и угрожают обнародовать данные чиновников

Международная хакерская группа Anonymous выразила поддержку протестующим в Грузии против закона об "иностранных агентах", угрожая обнародовать базы данных чиновников, если власти продолжат нападения на демонстрантов.

Новости Мира •   •  7364 просмотра
Anonymous выступают в поддержку протестующих в Грузии и угрожают обнародовать данные чиновников

В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре, есть повреждения

Во время последнего вражеского обстрела Харькова была повреждена гражданская инфраструктура в Киевском районе, а между селами Липцы и Веселое произошло три атаки вражеских КАБов, о жертвах не сообщалось.

Война •   •  9463 просмотра
В Харькове враг ударил по гражданской инфраструктуре, есть повреждения

Санкции против "росатома" все ближе - Галущенко об одобрении Сенатом США запрета импорта обогащенного урана из рф

Поддержка Сенатом США закона о запрете импорта обогащенного урана из россии является решительным шагом на пути к введению санкций против "росатома", который финансирует войну в Украине.

политика •   •  10331 просмотра
Санкции против "росатома" все ближе - Галущенко об одобрении Сенатом США запрета импорта обогащенного урана из рф