Удар рф КАБами по Харьковщине: в ВМС уточнили данные о пострадавших

В селе Золочев Харьковской области в результате вражеского удара управляемыми авиабомбами погибли два человека, еще трое - получили ранения, сообщили в среду в МВД, пишет УНН.

Утром рф нанесла удар по поселку Золочев Богодуховского района. Предварительно, двумя управляемыми авиабомбами. Известно о двух погибших и трех раненых людях - говорится в сообщении.

Также в МВД указали, что на месте продолжают работать необходимые службы.

Ранее председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что в селе Золочев из-за вражеского обстрела погибли мужчина и женщина, которые находились в гражданском автомобиле, а двое пожилых людей получили ранения.