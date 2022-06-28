Удар по ТРЦ у Кременчуку: під час розбору завалів рятувальники виявили 7 фрагментів людських тіл

Деталі

Повідомляється, що внаслідок обстрілу торгівельного центру загинуло 18 осіб (з яких 1 особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 7 фрагментів людських тіл.

За медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування м. Кременчук. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Пошукові роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

Підрозділами ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 70% загальної площі об’єкту.

Охорона місця проведення аварійно-рятувальних робіт здійснюється силами Нацгвардії, Нацполіції та Збройних сил.

Координацію заходів на місці події здійснює Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Місцевими органами влади організовано всебічне забезпечення залучених до ліквідації наслідків обстрілу сил і засобів.

До робіт залучено 611 осіб та 88 од. техніки, з них від ДСНС 383 особи та 66 од. техніки.

Доповнення

27 червня рашисти завдали ракетного удару по торговельному центру Кременчука на Полтавщині, де перебувало понад тисячу цивільних. Наразі відомо про понад 20 загиблих.



До торгового центру, по якому російські війська завдали ракетного удару, зносять квіти та дитячі іграшки у памʼять про жертв.

Правоохоронці встановили перші імена російських льотчиків, які здійснили ракетний удар по ТЦ у Кременчуці на Полтавщині.