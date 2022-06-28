Удар по ТРЦ в Кременчуге: во время разбора завалов спасатели обнаружили 7 фрагментов человеческих тел
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Спасатели обнаружили 7 фрагментов человеческих тел во время разбора завалов в торговом центре “Амстор” в Кременчуге, куда за прошедшие сутки российские оккупанты ударили ракетой. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
Детали
Сообщается, что в результате обстрела торгового центра погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице), при разборе завалов обнаружено 7 фрагментов человеческих тел.
За медицинской помощью обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения г. Кременчуг. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Поисковые работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации.
Подразделениями ГСЧС обследованы и разобраны обломки строительных конструкций на 70% общей площади объекта.
Охрана места проведения аварийно-спасательных работ осуществляется силами Нацгвардии, Нацполиции и Вооруженных Сил.
Координацию мероприятий на месте происшествия осуществляет Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Местными органами власти организовано всестороннее обеспечение вовлеченных в ликвидацию последствий обстрела сил и средств.
К работам привлечены 611 человек и 88 ед. техники, из них от ГСЧС 383 человека и 66 ед. техники.
Дополнение
27 июня рашисты нанесли ракетный удар по торговому центру Кременчуга на Полтавщине, где находилось более тысячи гражданских. Пока известно о более 20 погибших.
В торговый центр, по которому российские войска нанесли ракетный удар, сносят цветы и детские игрушки в память о жертвах.
Правоохранители установили первые имена российских летчиков, совершивших ракетный удар по ТЦ в Кременчуге на Полтавщине.