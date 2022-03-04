Удар по ТЕЦ в Охтирці: кількість жертв зросла до п'яти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Учора було пряме влучення двох ракет в Охтирці в ТЕЦ і якраз ці ракети попали в машзал в той час, коли там працювала зміна і відповідно п’ять людей загинуло. Про це під час телемарафану сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Герман Галущенко, передає УНН.
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Міністр наголосив, що пишається енергетиками, які в ті тяжкі часи намагаються максимально швидко відновлювати, як електро, так і газопостачання. При тому, що вони дійсно ризикують власним життям і, на жаль, гинуть.
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"Вчора було пряме влучення двох ракет в Охтирці в ТЕЦ і якраз ці ракети попали в машзал в той час, коли там працювала зміна і відповідно п’ять людей загинуло. На жаль", - повідомив Галущенко.
Додамо
Разом з тим, міністр запевнив, що "енергетичний фронт тримається міцно і ми робимо все для того, щоб максимально швидко відновлювати та забезпечити людей теплом та світлом".
Контекст
На Сумщині російська авіація завдавала ударів по Охтирці, вже розбомбили теплоелектроцентраль. Також пошкоджено залізничний вокзал.
Як повідомляв УНН, внаслідок завданого окупантами авіаудару по ТЕЦ в Охтирці загинуло щонайменше двоє людей.