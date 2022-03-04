Удар по ТЕЦ в Охтирці: кількість жертв зросла до п'яти

КИЇВ. 4 березня. УНН. Учора було пряме влучення двох ракет в Охтирці в ТЕЦ і якраз ці ракети попали в машзал в той час, коли там працювала зміна і відповідно п’ять людей загинуло. Про це під час телемарафану сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Герман Галущенко, передає УНН.