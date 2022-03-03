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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Авіаудар по ТЕЦ в Охтирці: знайшли тіла двох загиблих

Авіаудар по ТЕЦ в Охтирці: знайшли тіла двох загиблих

Київ • УНН

 • 140781 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Внаслідок завданого окупантами авіаудару по ТЕЦ в Охтирці загинуло щонайменше двоє людей. Про це інформує пресслужба ДСНС України, пише УНН.

Цитата

“У м. Охтирка 14 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС працюють на місці нанесеного авіаудару по ТЕЦ. На даний момент виявлено тіла двох загиблих людей”, - повідомили у ДСНС.

Деталі

За даними рятувальників, з-під завалів було деблоковано жінку. Травмовану передали медикам.

Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.

Контекст

На Сумщині російська авіація завдає ударів по Охтирці, вже розбомбили теплоелектроцентраль. Також пошкоджено залізничний вокзал.

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