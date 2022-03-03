Авіаудар по ТЕЦ в Охтирці: знайшли тіла двох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Внаслідок завданого окупантами авіаудару по ТЕЦ в Охтирці загинуло щонайменше двоє людей. Про це інформує пресслужба ДСНС України, пише УНН.
Цитата
“У м. Охтирка 14 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС працюють на місці нанесеного авіаудару по ТЕЦ. На даний момент виявлено тіла двох загиблих людей”, - повідомили у ДСНС.
Деталі
За даними рятувальників, з-під завалів було деблоковано жінку. Травмовану передали медикам.
Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи.
Контекст
На Сумщині російська авіація завдає ударів по Охтирці, вже розбомбили теплоелектроцентраль. Також пошкоджено залізничний вокзал.