Авиаудар по ТЭЦ в Ахтырке: нашли тела двух погибших

Цитата

“В г. Ахтырка 14 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС работают на месте нанесенного авиаудара по ТЭЦ. На данный момент обнаружены тела двух погибших людей”, - сообщили в ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, из-под завалов была деблокирована женщина. Травмированную передали медикам.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

Контекст

В Сумской области российская авиация наносит удары по Ахтырке, уже разбомбили теплоэлектроцентраль. Также поврежден железнодорожный вокзал.