Авиаудар по ТЭЦ в Ахтырке: нашли тела двух погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В результате нанесенного оккупантами авиаудара по ТЭЦ в Ахтырке погибли по меньшей мере два человека. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.
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“В г. Ахтырка 14 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС работают на месте нанесенного авиаудара по ТЭЦ. На данный момент обнаружены тела двух погибших людей”, - сообщили в ГСЧС.
Детали
По данным спасателей, из-под завалов была деблокирована женщина. Травмированную передали медикам.
Сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.
Контекст
В Сумской области российская авиация наносит удары по Ахтырке, уже разбомбили теплоэлектроцентраль. Также поврежден железнодорожный вокзал.