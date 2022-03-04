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Удар по ТЭЦ в Ахтырке: число жертв возросло до пяти

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КИЕВ. 4 марта. УНН. Вчера было прямое попадание двух ракет в Ахтырке в ТЭЦ и как раз эти ракеты угодили в машзал в то время, когда там работала смена и соответственно пять человек погибло. Об этом во время телемарафана сказал министр энергетики и угольной промышленности Украины Герман Галущенко, передает УНН.

Детали

Министр подчеркнул, что гордится энергетиками, которые в такие тяжелые времена стараются максимально быстро восстанавливать, как электро, так и газоснабжения. При том, что они действительно рискуют собственной жизнью и, к сожалению, погибают.

Цитата

"Вчера было прямое попадание двух ракет в Ахтырке в ТЭЦ и как раз эти ракеты угодили в машзал в то время, когда там работала смена и соответственно пять человек погибло. К сожалению", - сообщил Галущенко.

Добавим

Вместе с тем, министр заверил, что "энергетический фронт держится прочно и мы делаем все для того, чтобы максимально быстро восстанавливать и обеспечить людей теплом и светом".

Контекст

В Сумской области российская авиация наносила удары по Ахтырке, уже разбомбили теплоэлектроцентраль. Также поврежден железнодорожный вокзал.

Как сообщал УНН, в результате нанесенного оккупантами авиаудара по ТЭЦ в Ахтырке погибло по меньшей мере два человека.

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