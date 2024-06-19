Удар по нафтобазі у ростовській області: щоб локалізувати пожежу, росіянам знадобилась доба
Київ • УНН
Удар українського БПЛА спричинив пожежу на нафтобазі в азові, росія, яку вдалося локалізувати на площі 3200 квадратних метрів за добу.
Через добу після виникнення пожежі на нафтобазі в місті азові ростовської області рф, що почалася від удару українського БПЛА, у середу її було локалізовано на площі 3200 квадратних метрів. Про це УНН повідомляє із посиланням на місцеве управління мнс.
"О 05:30 пожежу в азовському районі локалізовано на площі 3200 квадратних метрів", - йдеться у повідомленні мнс ростовської області.
Доповнення
Про загоряння резервуарів із нафтопродуктами повідомив губернатор ростовської області василь голубєв.
Пізніше джерела УНН повідомили, що атака дронів на азов, унаслідок якої загорілися резервуари з нафтопродуктами, була спецоперацією СБУ.
Журналісти "Схем" опублікували супутникові знімки з наслідками удару по терміналу "Азовпродукту".