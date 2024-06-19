Через сутки после возникновения пожара на нефтебазе в городе азове ростовской области рф, начавшегося от удара украинского БПЛА, в среду он был локализован на площади 3200 квадратных метров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местное управление МЧС.

"В 05:30 пожар в азовском районе локализован на площади 3200 квадратных метров", - говорится в сообщении МЧС ростовской области.

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О возгорании резервуаров с нефтепродуктами сообщил губернатор ростовской области василий голубев.

Позже источники УНН сообщили, что атака дронов на азов, в результате которой загорелись резервуары с нефтепродуктами, была спецоперацией СБУ.

Журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки с последствиями удара по терминалу "Азовпродукта".