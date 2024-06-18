ЗМІ оприлюднили супутникові фото наслідків удару по нафтобазі у ростовській області
Київ • УНН
Супутникові знімки показали, що на нафтобазі "Азовпродукт" у ростовській області, росія, після атаки українського безпілотника в ніч на 18 червня триває пожежа, причому димові шлейфи обмежують видимість, що не дозволяє оцінити масштаби пошкоджень.
Супутникові знімки, зроблені о 14:40, нафтобази підприємства "Азовпродукт", що у ростовській області, свідчили, що на території нафтобази тривала пожежа. Однак, оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість. Про це пише УНН з посиланням на Радіо Свобода.
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Як пише видання, супутникові знімки Planet Labs демонструють наслідки атаки українських безпілотників на нафтобазу у місті Азов ростовської області, що сталася в ніч на 18 червня.
"Згідно зі знімками, зробленими о 14:30 за Києвом, на території нафтобази триває пожежа. Однак, оцінити ступінь ураження нафтобази наразі складно, адже клуби диму обмежують видимість", - пише видання.
Зазначається, що нафтобаза відноситься до підприємства "Азовпродукт" та через цей російський термінал проходить до 60 тисяч тонн нафтопродуктів на місяць, а на зберіганні одночасно може знаходитись до 30 тисяч кубометрів нафтопродуктів у цистернах, які зайнялися в результаті атаки українських безпілотників.
Нагадаємо
Дрони СБУ у ніч на 18 червня атакували нафтобази "Азовська" та "Азовнафтопродукт", які знаходяться в ростовській області рф. На об’єктах розпочалися потужні пожежі.