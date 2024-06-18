СМИ обнародовали спутниковые фото последствий удара по нефтебазе в ростовской области

Спутниковые снимки, сделанные в 14:40, нефтебазы предприятия "Азовпродукт", что в ростовской области, свидетельствовали, что на территории нефтебазы продолжался пожар. Однако, оценить степень поражения нефтебазы пока сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Детали

Как пишет издание, спутниковые снимки Planet Labs демонстрируют последствия атаки украинских беспилотников на нефтебазу в городе Азов ростовской области, произошедшей в ночь на 18 июня.

"Согласно снимкам, сделанным в 14:30 по Киеву, на территории нефтебазы продолжается пожар. Однако, оценить степень поражения нефтебазы пока сложно, ведь клубы дыма ограничивают видимость", - пишет издание.

Отмечается, что нефтебаза относится к предприятию "Азовпродукт" и через этот российский терминал проходит до 60 тысяч тонн нефтепродуктов в месяц, а на хранении одновременно может находиться до 30 тысяч кубометров нефтепродуктов в цистернах, которые занялись в результате атаки украинских беспилотников.

Напомним

Дроны СБУ в ночь на 18 июня атаковали нефтебазы "Азовская" и "Азовнефтепродукт", которые находятся в ростовской области рф. На объектах начались мощные пожары.