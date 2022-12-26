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Удар по будинку у Кривому Розі 16 грудня: зросла кількість жертв

Удар по будинку у Кривому Розі 16 грудня: зросла кількість жертв

Київ • УНН

 • 386622 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. До п'яти осіб зросла кількість жертв ракетного удару окупантів по житловому будинку 16 грудня в Кривому Розі. Про це йдеться в повідомленні мера міста Олександра Вілкула в Telegram, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер Анатолій Олександрович Калініченко, йому був 51 рік… Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли. Але травми були критичні…", - йдеться в повідомленні.

Раніше

Внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу на Дніпропетровщині ворог влучив по об’єкту енергетичної інфраструктури та по житловому будинку.

Останню жертву удару по будинку - 1,5 річного хлопчика дістали з-під завалів 17 грудня.

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