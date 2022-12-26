Удар по будинку у Кривому Розі 16 грудня: зросла кількість жертв

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"Сьогодні у лікарні від отриманих під час вибуху ракети травм помер Анатолій Олександрович Калініченко, йому був 51 рік… Лікарі 10 днів боролися за його життя, зробили все, що могли. Але травми були критичні…", - йдеться в повідомленні.

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